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تركيا توقع عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح صيني ضد كورونا

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تركيا توقع عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح صيني ضد كورونا
Reuters THOMAS PETER
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن توقيع بلاده عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" الصينية المضاد لفيروس كورونا.

وقال قوجة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وقعنا عقدا لاستيراد 50 مليون جرعة من اللقاح في ديسمبر ويناير وفبراير".

وأشار إلى أن تركيا على اتصال بمنتجين آخرين للقاحات المضادة لفيروس كورونا أيضا.

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وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ باستخدام اللقاحات التي نعرف عنها أنها فعالة وآمنة"، مضيفا أن حملة التطعيم قد تبدأ في 11 ديسمبر المقبل.

يذكر أن هناك 5 لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا في مراحل متقدمة من التجارب في الصين، أحدها لقاح "كورونا فاك" من إنتاج شركة "سينوفاك".

وأظهرت نتائج تجارب لقاح "سينوفاك" أنه يثير رد فعل مناعيا سريعا، لكن عدد الأجسام المضادة التي ينتجها أقل مما هو موجود في جسم الإنسان المتعافي من الفيروس.

المصدر: رويترز

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