بوتين: روسيا تحتاج لاستقطاب يد عاملة مهاجرة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحتاج لاستقطاب يد عاملة مهاجرة تتمتع بمؤهلات وإلمام باللغة والثقافة الروسية، مشيرا إلى أنها لا ينبغي أن تخلق مشاكل في سوق العمل في البلاد.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة: "نحن لسنا بحاجة إلى عمال مهاجرين فحسب، بل إلى أشخاص ذوي مؤهلات معينة، وتدريب معين، ولديهم إلمام باللغة ومعرفة بتقاليدنا وما إلى ذلك".

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وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لا ينبغي لليد العاملة المهاجرة أن تخلق مشاكل في سوق العمل وفي الحياة اليومية لمواطني روسيا".

وفي وقت سابق دعا بوتين إلى الاهتمام بمكافحة التطرف ووقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، فيما رحب بكل من يحترم روسيا ولغتها وثقافتها وتاريخها وتقاليدها.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس وزارة الداخلية في أبريل الماضي: "يجب أن نقتدي بمبدأ أن من يريد الهجرة إلى روسيا والعيش والعمل فيها يجب أن يحترم تقاليدنا ولغتنا وثقافتنا وتاريخنا، وهذا المبدأ يجب أن يكون حاسما".

المصدر: تاس+RT