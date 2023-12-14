بوتين يتحدث عن شروط الهجرة إلى روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجرة والحصول على الجنسية الروسية يتم بناء على القوانين المنصوص عليها في البلاد، لافتا إلى أن روسيا بحاجة لليد العاملة المؤهلة.

وردا على سؤال طرح، خلال المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس، حول رغبة مواطنين أجانب في الحصول على الجنسية الروسية والعيش في روسيا، لفت بوتين إلى أن ذلك يتم بناء على القوانين الروسية، وقال: "لدينا قوانين أساسية لحل مسائل الحصول على الجنسية الروسية، ونرحب بكل المواطنين (الأجانب) الذين يحترمون القوانين، ويرغبون في ربط مصيرهم بروسيا. على ما يبدو أن هناك الكثير ممن يريدون القدوم إلى روسيا".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن المشاكل المرتبطة بالمهاجرين ليست بالسهلة وهي موجود في روسيا وفي معظم دول العالم، داعيا لإنشاء مؤسسات أو هيئات تبحث حل هذه المشاكل بشكل عام وليس الانطلاق من الناحية الأمنية.

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وقال: "لا يجب أن نترك المهاجرين لمهب الريح، يجب حل المشكلة قبل وقوعها. نرى أن المشكلات موجودة، يجب أن تكون هناك هيئات تنظر في هذه المسائل على نحو متكامل وليس فقط من الناحية الأمنية. إنه عمل كبير وعلينا أن ننطلق قبل أي شيء من مصالح المواطنين الأساسيين، مواطني روسيا".

وأفاد بوتين بأن روسيا بحاجة للأيدي العاملة المؤهلة، وقال: "تتواجد في روسيا الآن أكثر من 10 ملايين يد عاملة مهاجرة ويظل معدل البطالة في البلاد منخفضا عند 2.9%، وهناك حاجة للأيدي العاملة في روسيا، وتحديدا القوى العاملة المؤهلة".

وشدد الرئيس الروسي على أهمية جذب اليد العاملة المؤهلة في المقام الأول، مشيرا إلى أهمية تدريب المتخصصين بشكل مسبق، وخاصة في المدارس وفروع الجامعات الروسية التي تفتح في الخارج.

المصدر: RT