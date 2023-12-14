المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023 ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.

بوتين عن المهام الأساسية: لدولة مثل روسيا المهمة الأساسية هي تعزيز السيادة

بوتين: لا يمكن أن توجد روسيا بشكلها الحالي دون سيادة مطلقة، وما يعنيه ذلك من تعزيز للأمن، وتعزيز لإمكانيات الدفاع، وحقوق المواطنين، والسيادة الاجتماعية، وأعني هنا ضمان حقوق وحريات المواطنين والنظام السياسي والبرلمان والمجتمع يتفهم تماما أن روسيا من دون ذلك لا يمكن أن تبقى بشكلها الحالي.

بوتين: روسيا جمعت من قدراتها ومرونتها في مجال الاقتصاد، وكذلك في مجال الأمن، ما مكنها أيضا من مواجهة العقوبات.

بوتين: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي.

بوتين: وصل التضخم إلى 7.5% وربما 8% ولكن البنك المركزي والحكومة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

بوتين: نمو الصناعة وصل إلى 6%، والاستثمار نما بنسبة 10% وهو ما يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ناجح تماما، وسيضمن النمو المستدام في المستقبل.

بوتين: سيخلق هذا فرص عمل جديدة. إن أرباح الشركات وصلت إلى 24%، وربحت البنوك أكثر من 3 تريليونات روبل خلال العام.

بوتين: من يحتفظون بأموالهم في البنوك الروسية يشعرون بالأمان لاستقرار النظام البنكي في روسيا.

بوتين: ينمو دخل المواطنين، وكلنا نفتخر بأن لدينا نسبة 3% من البطالة، وقد انخفض هذا المؤشر إلى 2.9% وهو رقم قياسي آخر.

بوتين: دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار.

مباشر.. انطلاق المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتينhttps://t.co/yWPTGMA8NA

https://t.co/lBdpVot5Ud — RTARABIC (@RTarabic) December 14, 2023