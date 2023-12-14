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بوتين يصف الولايات المتحدة بـ "دولة ضرورية" ويفسر دوافع سلوك نخبتها

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بوتين يصف الولايات المتحدة بـ
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي والخط المباشر، إن الولايات المتحدة "دولة مهمة وضرورية في العالم".

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن على استعداد لبناء علاقات معها. نعتقد أن الولايات المتحدة دولة مهمة وضرورية في العالم. لكن هذه السياسة الإمبراطورية المطلقة، تعيق هذه الدولة. لأنه في الوعي العام الأمريكي، يجب أن يتصرفوا مثل دولة إمبراطورية".

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وأوضح الرئيس بوتين، قائلا: "لو اتفقت النخب الأمريكية حول أمر ما أو تنازلت في شيء ما، فسينظر الناخبون إلى ذلك على أنه فشل أو فجوة، ولذلك تضطر الولايات المتحدة إلى التصرف بهذه الطريقة.. وفي وقت سابق، قال بوتين إن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لاحتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم، لأن الولايات المتحدة أخذت تضعف كقوة عظمى عالمية وتفقد مكانتها ومواقعها السابقة.

المصدر: RT

 

 

 

 

 

 

 

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