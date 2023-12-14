بوتين يعلن موقفه من الإجهاض

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده اليوم على ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض بحساسية فائقة.

وقال فلاديمير بوتين مجيبا عن سؤال حول الإجهاض: "لماذا يتحدثون عن الفوضى وحظر الإجهاض، لا يوجد أي حظر في هذا المجال".

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ويعتقد الرئيس الروسي بوتين "أننا بحاجة إلى التصرف بحذر بشأن مسألة" الإجهاض.

وقال: "لا بد من حماية حرية وحقوق المرأة، لكن ذلك لا يمنعنا من السعي للالتزام بالقيم المجتمعية والأخلاقية لثقافتنا، بأن الحفاظ على الحمل من مصلحة الأسرة والمجتمع. وحظر الإجهاض سيؤدي إلى نتائج عكسية، كما حدث في حملة مكافحة الكحول التي أسفرت عن إنتاج المشروبات الكحولية المزيفة وزيادة الضحايا. والدولة تسعى إلى ضمان الأدوات التي تدعم الأسرة والمرأة، لكنها تتعامل مع قضية الإجهاض بحساسية".

المصدر: RT