الذكاء الاصطناعي يتقمص شخصية بوتين ويسأله: هل لديك شبيه؟ (فيديو)

أعطى الرئيس الروسي خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد اليوم رأيه بمقطع فيديو عرض عليه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال المؤتمر عرض على بوتين مقطع فيديو تم تصميمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهر فيه (نسخة افتراضية من الرئيس بوتين)، ووجه مصمم المقطع سؤالا إلى الرئيس حول إذا ما كان لديه أشخاص يشبهونه.

وفي تعليق على المقطع قال بوتين لمصمم الفيديو:"أرى أنه يمكنك أن تكون شبيها بي وتتحدث بصوتي، لكنني فكرت وقررت أن شخصا واحدا يمكنه أن يكون شبيها بي ويتحدث بصوتي، وهو أنا شخصيا".

صمم الفيديو طالب من جامعة بطرسبورغ الحكومية، وأراد من خلاله معرفة رأي الرئيس الروسي بالتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والأخطار التي قد تشكلها بعض هذه التقنيات في حال استخدامها بطريقة غير صحيحة.

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وتجدر الإشارة إلى أن بوتين كان قد تحدث عدة مرات عن أهمية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وعن دور هذه التقنيات في العديد من المجالات، وأوعز خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر" رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" بضرورة تطوير أجهزة الكمبيوتر العملاقة في روسيا، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ضروري لمواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)".

المصدر: RT