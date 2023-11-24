بوتين يوعز بتطوير الكمبيوترات العملاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا

خلال مشاركته اليوم، في فعاليات مؤتمر" رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي"، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ضرورة تطوير الكمبيوترات العملاقة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في روسيا.

وفي كلمة ألقاها في المؤتمر قال بوتين:" يجب بالطبع زيادة القدرة الحالية لأجهزة الكمبيوتر العملاقة الروسية، هذا ضروري لمواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI).. هذه المهمة يجب أن تكون من ضمن أولويات الجامعات الروسية الرائدة المختصة في تأهيل خبراء تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الكلية العليا للاقتصاد وجامعات موسكو وبطرسبورغ وجامعة سوكولوف للعلوم والتكنولوجيا".

وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن العمل مستمر في روسيا لتكون من بين أكثر البلدان توفيرا للظروف المناسبة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه أعطى تعليماته للحكومة الروسية بهذا الشأن، وأوعز بضرورة صياغة برنامج تعليمي حول الذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين في المؤسسات والوكالات الحكومية".

ونوه الرئيس الروسي إلى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال، واقترح مناقشة هذا الموضوع في إطار اجتماعات مجموعة "بريكس" التي ستعقد العام القادم.

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واقترح بوتين أيضا، أن يتحول مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" القادم إلى منصة لمناقشة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الروسي والعالمي، وذكر أن مؤسسة "سبير" والعديد من المؤسسات العلمية والتقنية في روسيا تقوم بتطوير آليات التعامل مع الدول الأخرى في هذا المجال.

وتعقد فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" في الفترة ما بين 22 و24 نوفمبر الجاري، وتم بثها باللغة الروسية والعربية والإنكليزية، ويشارك فيها ما يزيد عن 200 خبير بارز من روسيا، الهند، الصين، البرازيل، ماليزيا، إندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة، جنوب إفريقيا، وغيرها من الدول الأخرى.

المصدر: RT