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بوتين يزور معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

مال وأعمال

بوتين يزور معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو
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زار الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة معرضا للذكاء الاصطناعي في إطار مؤتمر AI Journey بمركز التجارة العالمي في موسكو.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي للمعرض في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" (AI Journey)، الذي يناقش آخر تطورات الذكاء الاصطناعي ودوره في التطوير.

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وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الحدث مثير للاهتمام ومهم للغاية، حيث سيتم الاستماع لممثلي الطب والتعليم، وخبراء مصرف "سبيربنك" الروسي الذي حقق تطورا غير مسبوق عالميا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتنعقد النسخة الثامنة من مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" (AI Journey) في موسكو في الفترة من 22 إلى 24 من نوفمبر الجاري، وينظمه مصرف "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا.

وكرس المؤتمر لمناقشة واستعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير العلوم وقطاع الأعمال والحياة الاجتماعية.

المصدر: RT

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