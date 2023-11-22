"بالعربي".. AI Journey يناقش الذكاء الاصطناعي ودوره في الأعمال والحياة الاجتماعية بمشاركة روسية

بعنوان "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي"، يذاع المؤتمر AI Journey الثامن باللغة العربية ويناقش آخر تطورات هذا المجال ودوره في التطوير بمشاركة روسيا وأكثر من 200 خبير بارز.

وعلمت RT من منظمي المؤتمر، أنّه سيتم بث المؤتمر الدولي بنسخته الثامنة باللغة العربية بالإضافة إلى اللغتين الروسية والإنكليزية.

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كما ينعقد المؤتمر على مدار الأيام من 22 ولغاية 24 نوفمبر الجاري، وستكون جلساته مكرّسة لمناقشة واستعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير العلوم وقطاع الأعمال والحياة الاجتماعية.

هذا ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 200 خبير بارز من روسيا، الهند، الصين، البرازيل، ماليزيا، إندونيسيا الإمارات العربية المتحدة، جمهورية جنوب إفريقيا وغيرها من الدول الأخرى.

إلى ذلك، سيقوم المتحدثون اليوم وضمن keynote talks بالحديث عن أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج لغات البرمجة الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات العصبية والتعلم الآلي. وفي إطار فعاليات القسم المخصص للشباب خلال هذا المؤتمر، سيتم إجراء نقاش مفتوح مع مشاركات المؤتمر اليافعات اللواتي حققن إنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي وما زلن مستمرات في مسيرة النجاح الباهرة.

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ومن ثم سيتم عقد محاضرات للخبراء في مجال التقنيات المتطورة وورشات عمل متنوعة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال

الجدير بالذكر أنه بتاريخ اليوم الخميس 23 نوفمبر، يناقش الخبراء تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال (AI Journey Business) وستركز المناقشات على تطور الذكاء الاصطناعي في مجال النقل والصناعة والطب والفنون والقطاع المالي والتنمية والزراعة وغيرها من المجالات الأخرى. كما سيتم التطرق إلى نظم التوصية والروبوتات وغيرها من مجالات المعرفة.

حلول للاستدامة البيئية والاجتماعية وتطوير المجتمع

وفي اليوم التالي، 24 نوفمبر وهو اليوم الأخير من المؤتمر، سيكون موضوعه الرئيسي "دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتطوير المجتمع"، وفيه سيتم تناول موضوع الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تأثير الذكاء الاصطناعي على المناخ وانتقال الطاقة والتنوع البيولوجي والتعليم والمجال الاجتماعي.

المصدر: RT

كما يمكن متابعة بث المؤتمر على الرابط التالي:

https://aij.ru/ara/broadcast?date=2023-11-22&streamName=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9