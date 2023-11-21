مؤسس ChatGPT ينتقل إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكي المنافس!

ينضم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، إلى "مايكروسوفت" لقيادة "فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي"، حسبما أكد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على موقع X.

كما ينضم غريغ بروكمان، الرئيس السابق لـOpenAI الذي استقال بعد إقالة ألتمان يوم الجمعة، أيضا إلى "مايكروسوفت" للعمل في المجموعة الجديدة.

وقال ناديلا إن "مايكروسوفت" كانت "متحمسة للغاية" للإعلان عن توظيف ألتمان وبروكمان، "إلى جانب زملائهما" الذين تخلوا عن OpenAI بعد الفصل التعسفي للرئيس التنفيذي.

ويُعتقد أن OpenAI تتطلع إلى إعادة توظيف ألتمان، بعد ما أُبلغ عنه على نطاق واسع على أنه إجراءات فوضوية يوم الجمعة. وتم رصده في مقر الشركة يوم الأحد، حيث تردد أنه كان يناقش شروط عودته، والتي ستشمل إعادة هيكلة مجلس الإدارة الذي طرده. ويبدو أن شركة "مايكروسوفت"، الداعم المالي الرئيسي لمطور ChatGPT، هي التي فازت بالصفقة.

وفي حين أن ظروف طرد ألتمان من شركة OpenAI لا تزال غير واضحة، فقد ادعى مجلس إدارة الشركة في بيانه الصادر يوم الجمعة أن المدير التنفيذي للتكنولوجيا لم يكن "صريحا باستمرار" في مناقشاته معهم، ما أعاق قدرة مجلس الإدارة على القيام بعمله.

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وألقى بروكمان باللوم على الخلاف مع قسم الأبحاث في OpenAI، بقيادة المؤسس المشارك وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر، في منشور على موقع X يوم الجمعة أقر فيه أنه وألتمان "لا يزالان يحاولان معرفة ما حدث بالضبط" قبل اجتماع طرد الرئيس التنفيذي.

وقال إن سوتسكيفر استدعى ألتمان مساء الخميس لحضور اجتماع مجلس الإدارة يوم الجمعة، حيث قيل له "إنه سيتم فصله وأن الأخبار ستنشر قريبا جدا". وتلقى بروكمان أيضا استدعاء للاجتماع من سوتسكيفر، الذي أخبره أنه تمت إقالته من منصبه كرئيس وأن ألتمان قد طُرد. وعلى الرغم من أن سوتسكيفر أخبره بأنه "مهم للشركة وسيحتفظ بدوره"، إلا أن بروكمان استقال.

وقال مطلعون لشبكة CNN إن هناك تصادما في المواقف بين ألتمان، الذي أراد تسريع تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، ومجلس الإدارة، الذي أراد إعطاء الأولوية للحذر، مع عدم تطابق خطاب ألتمان العام الحذر مع أفعاله خلف الكواليس.

ويُقال إن إعلان ألتمان الأخير بأن OpenAI ستطلق طريقة يمكن من خلالها لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة الخاص به الشبيه بـ ChatGPT، كان بمثابة "لحظة انعطاف لضغط ألتمان بعيدا جدا وبسرعة كبيرة" بالنسبة إلى سوتسكيفر ومجلس الإدارة.

وتمتلك "مايكروسوفت" حصة بقيمة 13 مليار دولار في OpenAI وتستخدم تكنولوجيا الشركة لتشغيل برنامج Bing chatbot الخاص بها. ولم تعلم الشركة بفصل الرئيس التنفيذي إلا "قبل" الإعلان عن ذلك علنا.

المصدر: RT