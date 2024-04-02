بوتين يحدد المبدأ الأساسي في سياسة الهجرة إلى روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاهتمام بمكافحة التطرف ووقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، فيما رحب بكل من يحترم روسيا ولغتها وثقافتها وتاريخها وتقاليدها.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس وزارة الداخلية: "يجب أن نقتدي بمبدأ أن من يريد الهجرة إلى روسيا والعيش والعمل فيها يجب أن يحترم تقاليدنا ولغتنا وثقافتنا وتاريخنا، وهذا المبدأ يجب أن يكون حاسما".

ودعا بوتين إلى "إدخال تغييرات جذرية على سياسات الهجرة ومنح الجنسية الروسية"، لكنه قال إنه من غير المقبول استخدام الهجوم الإرهابي في "كروكوس" لإثارة الفتنة الوطنية وغيرها من أشكال العنصرية في البلاد.

وأكد بوتين إن روسيا ستصل إلى جميع المستفيدين والعملاء من الهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس".

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وبشأن المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، قال بوتين إن أكثر من 3.2 مليون من سكان تلك المناطق حصلوا على جوازات سفر روسية.

وشدد الرئيس على ضرورة ضمان مصالح وأمن الدولة والمجتمع حفاظا على السلام بين القوميات.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد رفعت إلى الحكومة مشروعا يشدد تشريعات الهجرة في البلاد، ويشمل تحديد مدة الإقامة المؤقتة للأجانب بـ90 يوما غير قابلة للتمديد في غضون عام، حيث يشدد مشروع القانون الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين أجانب، ويحظر على الجهات الحكومية والمنظمات والأفراد والكيانات القانونية تقديم أي خدمات لمنتهكي تشريعات الهجرة. كما يشمل المشروع قرارات أخرى تهدف إلى تسهيل شروط إقامة الأجانب في روسيا.

المصدر: RT