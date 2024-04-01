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الداخلية الروسية تتجه لتخفيض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوم

الداخلية الروسية تتجه لتخفيض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوم

أخبار روسيا

الداخلية الروسية تتجه لتخفيض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية أنها أنهت العمل على إعداد مشروع يشدد الرقابة في مجال الهجرة في البلاد، يتضمن تخفيض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك: "من بين التدابير المتخذة تقليل فترة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوما خلال السنة التقويمية".

وأضافت: "من المخطط أيضا تعزيز الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين أجانب".

يتبع..

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