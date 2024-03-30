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طاجيكستان تكثف توعية مواطنيها المتوجهين للعمل في روسيا لمنع وقوعهم في شباك الإرهاب

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طاجيكستان تكثف توعية مواطنيها المتوجهين للعمل في روسيا لمنع وقوعهم في شباك الإرهاب
Sputnik
أرشيف
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أعلنت نائبة وزير العمل والهجرة الطاجيكي شاخنوزا نوديري أن بلادها كثفت بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي موسكو جهود توعية العمالة المهاجرة إلى روسيا، لمنع تورطها في الإرهاب والتطرف.

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وذكرت أن هذا العمل كان يجرى دائما، لكنه تم الآن تكثيفه بعد العمل الإرهابي في ضواحي موسكو.

وقالت: "خاصة الآن عندما يستخدم المتطرفون بنشاط شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجرين".

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من هذا اليوم بتسجيل انخفاض في عدد المهاجرين الراغبين في دخول الأراضي الروسية بعد الاعتداء الإرهابي والتشديد على الوافدين.

وأسفر الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" عن مقتل 144 شخصا وإصابة 382 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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