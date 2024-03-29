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طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي

أخبار العالم

طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم
Sputnik
قاعة "كروكوس سيتي هول"، مقاطعة موسكو
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أعلن مصدر أمني طاجيكي أنه تم في إطار التعاون مع الأمن الفدرالي الروسي اعتقال 9 أشخاص في إحدى ضواحي دوشنبيه بتهمة ارتباطهم بمنفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا.

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وأضاف المصدر أن المعتقلين يواجهون أيضا تهما بصلتهم بتنظيم "داعش".

وأسفر الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في 22 مارس الجاري إلى مصرع 143 شخصا.

وأعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن التحقيق الأولي يشير إلى وقوف الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وراء الهجوم.

المصدر: نوفوستي

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