طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x96o
أعلن مصدر أمني طاجيكي أنه تم في إطار التعاون مع الأمن الفدرالي الروسي اعتقال 9 أشخاص في إحدى ضواحي دوشنبيه بتهمة ارتباطهم بمنفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا.
وأضاف المصدر أن المعتقلين يواجهون أيضا تهما بصلتهم بتنظيم "داعش".
وأسفر الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في 22 مارس الجاري إلى مصرع 143 شخصا.
وأعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن التحقيق الأولي يشير إلى وقوف الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وراء الهجوم.
المصدر: نوفوستي