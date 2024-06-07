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بوتين: روسيا زادت إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين ضعفا وتقدمت عدة مرات على العدو في تكنولوجيا الطيران

بوتين: روسيا زادت إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين ضعفا وتقدمت عدة مرات على العدو في تكنولوجيا الطيران

أخبار روسيا

بوتين: روسيا زادت إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين ضعفا وتقدمت عدة مرات على العدو في تكنولوجيا الطيران
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا زادت إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين ضعفا، متقدمة عدة مرات على العدو في تكنولوجيا الطيران.

واكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) إن "قواتنا المسلحة لا تكتسب الخبرة فحسب، بل تزيد من فعاليتها. مجمعنا الصناعي العسكري يثبت عمله الفعال".

وتابع "لقد قلت عدة مرات، يمكنني أن أكرر، أننا قمنا بزيادة إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين مرة، ونحن أعلى بعدة مرات من قدرات العدو في معدات الطيران، وأعلى بكثير في المركبات المدرعة، وما إلى ذلك.. لذلك، لا نحتاج حتى إلى التفكير في هذا الموضوع (التبادل النووي).

يتبع..

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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي