بوتين: أوروبا عاجزة عن حماية نفسها أمام الضربات النووية على عكس روسيا والولايات المتحدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوروبا عاجزة عن الدفاع عن نفسها في مواجهة الضربات النووية، على عكس روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الروسي أنه على عكس روسيا والولايات المتحدة، اللتين طورتا أنظمة الإنذار بالهجوم الصاروخي، فإن أوروبا لا تملك من هذه المنظومات.

وقال: "إذا وصل الأمر، لا سمح الله، إلى ضربات نووية، فيتعين علينا جميعا أن نفهم أن روسيا لديها نظام تحذير من الهجوم الصاروخي، كذلك تمتلكه الولايات المتحدة، ولا يوجد في أي مكان آخر في العالم".

يتبع ..