ضربة صاروخية روسية تستهدف مصنعا ضخما لآليات قوات كييف العسكرية

أفادت تقارير عسكرية من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأن صواريخ روسية وفي إطار استهداف وتدمير احتياطيات ومنشآت قوات كييف، ضربت اليوم مصنع كراماتورسك لصناعة المركبات.

وذكر موقع "الأخبار العسكرية" (فايانا خرونيكا): "في الساعة 15:00، تم تنفيذ هجوم واسع النطاق على أراضي مصنع ستاروكراماتورسك لصناعة المركبات، حيث كان يوجد بداخلة عدد كبير من المركبات المدرعة، بما في ذلك المدافع ذاتية الحركة من الطراز السوفيتي والأوكراني والأجنبي".

وبحسب البيانات الأولية، تم استخدام جزء من تلك الآليات بمختلف صنوفها للمهاجمة والتحصن في مدينة تشاسوف يار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية.

المصدر: RT