 
مباشر
عاجل
المكتب الحكومي بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في النصيرات إلى 210 قتلى

ضربة صاروخية روسية تستهدف مصنعا ضخما لآليات قوات كييف العسكرية

أخبار العالم

ضربة صاروخية روسية تستهدف مصنعا ضخما لآليات قوات كييف العسكرية
نوفوستي
إجلاء ناقلة الجند المدرعة الأمريكية M113 بعد أن تركتها قوات كييف في أفدييفكا المحررة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp9q

أفادت تقارير عسكرية من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأن صواريخ روسية وفي إطار استهداف وتدمير احتياطيات ومنشآت قوات كييف، ضربت اليوم مصنع كراماتورسك لصناعة المركبات.

وذكر موقع "الأخبار العسكرية" (فايانا خرونيكا):  "في الساعة 15:00، تم تنفيذ هجوم واسع النطاق على أراضي مصنع ستاروكراماتورسك لصناعة المركبات، حيث كان يوجد بداخلة عدد كبير من المركبات المدرعة، بما في ذلك المدافع ذاتية الحركة من الطراز السوفيتي والأوكراني والأجنبي".

وبحسب البيانات الأولية، تم استخدام جزء من تلك الآليات بمختلف صنوفها للمهاجمة والتحصن في مدينة تشاسوف يار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي