مشغلو المسيرات الاستطلاعية يمهدون الطريق أمام تقدم الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة (فيديو)

أظهر جنود روس على خطوط المواجهة بمنطقة العملية الخاصة جانبا من عملهم في تلقيم وتشغيل وإطلاق طائرة مسيرة استطلاعية وهجومية صغيرة الحجم وكشف مواقع العدو وضربها بدقة.

وكشف جنود روس على خطوط المواجهة قرب كليشيفكا بمنطقة العملية الخاصة تفاصيل مهمة خلال قيامهم بتشغيل الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية نوع 3-АК صغيرة الحجم وكشف مواقع العدو وضربها.

وقال أحد مشغلي تلك المسيرات للمراسل العسكري لقناة RT إن منطقة القتال على الجبهة تعج بـ"طيور (مسيرات) العدو".

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار الروسية أضحت "كابوسا بمعنى الكلمة" للعدو، لافتا إلى ضرورة أن يذهب المقاتل إلى هناك بعقل هادئ، وأن لا يفكر بأي شيء آخر وعدم القلق بشأن أي شيء.

وأضاف: "نحن نتقدم ولكن العدو يظهر بعض المقاومة".

وبين العسكري الروسي أن المسيرات تساعد على التقدم إلى الأمام، موضحا: "بمساعدتها نتحكم بكيفية التقدم بأمان وضرب مواقع العدو". وظهر وهو يقوم مع زميله بتلقيم المسيرة بقنبلة يدوية تمكنت فيما بعد من استهداف موقع لقوات كييف وإصابته بشكل بدقة.

المصدر: RT