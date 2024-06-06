شركة SR Space الروسية تخطط لإجراء تجربة للتحكم في الطائرات المسيرة من الفضاء

أعلن أوليغ منصوروف مدير عام شركة SR Space الروسية، أنه من المحتمل أن تجري الشركة في شهر يوليو المقبل تجربة للتحكم من الفضاء بالطائرات المسيرة.

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يقول منصوروف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن ندرك أن هناك طلبا على هذا النوع من الخدمات والحلول التقنية، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. ولكن من دون تمويل خارجي تباطأ الأمر، ولكنه جاري، ونأمل أن تجرى التجربة في شهر يوليو المقبل في إطار مشروع "الأرخبيل" التعليمي".

ووفقا له، لا يوجد موعد محدد لإجراء التجربة حتى الآن. وكل شيء يعتمد على الجاهزية التقنية لمنتجاتنا.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو. وموضوع المنتدى هذا العام هو: "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة". ومن المقرر عقد اجتماعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإبداعية وتنظيم يوم الشباب، بالإضافة إلى منتديات "الأمن الدوائي" وغيرها.

المصدر: تاس