ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أن الجيش الروسي سيحصل على 2000 طائرة مسيرة متعددة الاستخدامات من نوع "Hortensia".

قال مصدر في الشركة المصنعة:"ستتسلم وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ألفي طائرة مسيرة من نوع Hortensia 7. يمكن الاعتماد على هذه الطائرات في عمليات الاستطلاع وتدمير مواقع وآليات العدو، وزرع الألغام عن بعد".

ويمكن لهذه الطائرات نقل حمولات يصل وزنها إلى 2 كلغ، والتحليق لمدة 30 دقيقة بدون حمولة، وقطع أكثر من 6 كيلومترات في كل مهمة، كما توجد منها نسخ مطورة تحمل اسم Hortensia 10، مجهزة بكاميرات تصوير حراري تمكنها من رصد الأهداف ليلا ونهارا.

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وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية بدأت باستخدام درونات Hortensia في العملية العسكرية الخاصة منذ عام 2022، وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في ديسمبر الماضي أيضا إلى أن وحدات من الجيش الروسي حصلت على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا