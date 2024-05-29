الجيش الصيني يستعرض كلبا آليا مجهزا ببندقية رشاشة (فيديو)

استعرضت قوات الجيش الصيني كلبا آليا مجهزا ببندقية رشاشة، خلال مناورات "التنين الذهبي" التي أجرتها بالاشتراك مع القوات المسلحة الكمبودية.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن الكلب الآلي الذي استعرضته القوات الصينية مزود بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار والرؤية، ومسلح ببندقية آلية من طراز QBZ-95.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته قناة "CCTV" التلفزيونية كيف شارك الروبوت العسكريين في مهام الاستطلاع والهجوم موقع للعدو الافتراضي أثناء التدريبات.

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وأشار أحد العسكريين الصينين في مقابلة مع القناة إلى أن هذه الكلاب الآلية ستشارك مستقبلا في العمليات القتالية، وستكون قادرة على العمل بدل البشر في مثل هذه المهمات.

وبحسب صحيفة Global Times فإن مناورات "التنين الذهبي-2024" أظهرت التطور السريع في مجال استعمال الأدوات المبتكرة لخدمة الجيش الصيني، وأن هذه الأدوات ستساهم في زيادة القدرات العسكرية الصينية، وستقلل من الخسائر البشرية أثناء المعارك.

المصدر: وكالات روسية