كلب آلي أمريكي مزود بقاذف لهب (فيديو)

أعلنت شركة Throwflame، مقرها أوهايو، أن أي أمريكي تقريبا يمكن أن يمتلك الآن كلبا آليا مزودا بقاذف لهب مقابل 10 آلاف دولار.

ويصل عمر بطارية الروبوت المسمى "Thermonator" إلى ساعة واحدة، ويبلغ مدى قاذف اللهب ARC نحو 10 أمتار، وفقا للمواصفات الصادرة عن الشركة.

وفي بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، قالت الشركة: "إن Thermonator هو أول كلب آلي يستخدم قاذف اللهب على الإطلاق".

إقرأ المزيد

ويبدو أن Thermonator يعتمد على Unitree Go1، وهو نسخة أصغر وأخف وزنا من الكلب الآلي الشهير "Spot" من شركة Boston Dynamics.

وأوضحت Throwflame أن قاذفات اللهب "غير خاضعة للتنظيم الفيدرالي ولا تعتبر حتى سلاحا ناريا من قبل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية".

وتابعت: "هناك ولايتان فقط لديها قيود على قاذفات اللهب: ولاية كاليفورنيا تطلب الحصول على تصريح، في حين حظرتها ولاية ماريلاند تماما".

وكشفت الشركة أنه ينبغي التأكد من الامتثال للقوانين المحلية.

الجدير بالذكر أن Throwflame تعتبر نفسها "أقدم شركة مصنعة لقاذفات اللهب في الولايات المتحدة" وتدعي أن منتجاتها "تم تصنيعها بكل فخر على يد قدامى المحاربين العسكريين".

المصدر: RT