حطم الجيش الروسي رقما قياسيا في عدد مرات استخدام درون "لانتسيت" الانتحاري، حيث أفاد موقع Lost Armour أن "لانتسيت" وجه في مايو عام 2024، حوالي 300 ضربة إلى العدو.

يزيد هذا الرقم بمقدار 5 أضعاف عما هو عليه في الفترة المماثلة للعام الماضي. وعلى سبيل المقارنة فقد سجلت في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر عام 2024 نحو 260 حالة لاستخدام درون "لانتسيت" الانتحاري. بينما شهد شهر مايو 302 حالة.

يذكر أن العدد الإجمالي لطلعات درون "لانتسيت" المسجلة بلغ 1833 ضربة.

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ولا تزال وسائل العدو النارية البعيدة المدى، بما فيها مدافع الهوتزر المقطورة والمدافع الذاتية الدفع وراجمات الصواريخ، أهدافا رئيسية لـ"لانتسيت". وتوجه المسيرات الانتحارية كذلك ضربات إلى الرادارات وأنظمة الاتصال والتحصينات للجيش الأوكراني.

تجدر الأشارة إلى أن الرقم القياسي الجديد هو نجاح ليس لمسيرة "لانتسيت" فحسب بل ودرونات الاستطلاع ومشغلي درونات "ZALA " التي تقوم بالمراقبة الدائمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن مجلة The National Interest الأمريكية أدرجت في مايو الماضي درون "لانتسيت" على قائمة الدرونات الخمسة الأكثر فتكا في العالم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا