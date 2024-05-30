روسيا تطلق نسخة مطورة من درونات Supercam S350 العسكرية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس طوروا نسخة جديدة من درونات Supercam S350 لصالح الجيش.

أشار خبراء في الشركة المصنعة لهذه الدرونات إلى أن النسخة الجديدة والتي أطلق عليها اسم S350M، حصلت على معدات تمكنها من معالجة البيانات بشكل فوري، وتساعدها على نقل الصور والفيديوهات والإحداثيات بالوقت الفعلي للمراكز الأرضية والمعدات والمركبات العسكرية، كما أنها قادرة على قطع مسافات أطول مقارنة بدرونات Supercam S350.

وجهّزت الدرونات الجديدة بمعدات تجعلها أقل عرضة للتأثر بمعدات التشويش والحرب الإلكترونية مقارنة بدرونات Supercam S350 السابقة، وحصلت على تقنيات تمكنها من العمل كمكرر لإشارات الطائرات المسيّرة الهجومية، الأمر الذي سيساعد على زيادة نطاق عملها.

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وتجدر الإشارة إلى أن Supercam C350 هي إحدى طائرات الاستطلاع الرئيسية التي يعتمد عليها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، وصممت للقيام بعمليات الاستطلاع والمراقبة، وجهّزت بكاميرات بصرية وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، ويمكنها التحليق بسرعة 120 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 5000 م، وقطع 240 كلم في كل مهمة، وبث الفيديوهات من الجو من مسافة تصل إلى 100 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا