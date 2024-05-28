العسكريون الروس يختبرون روبوتا جديدا متعدد الاستخدامات

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدات من الجيش الروسي اختبرت بنجاح روبوتا عسكريا جديدا متعدد الاستخدامات.

تبعا للصحيفة فإن الروبوت يتكون من منصة محمولة على عجلات أحيطت بأحزمة مطاطية خاصة لزيادة القدرة على الحركة في الأماكن الوعرة، ويمكن استعمال هذه المنصة لنقل البضائع والمعدات إذ يمكنها نقل 300 كلغ من الحمولة، كما يمكن استعمالها لإجلاء الجرحى من ساحات المعارك.

وأثناء تطوير هذا الروبوت قام الخبراء الروس بتجهيزه بمعدات تستخدم في توجيه الطائرات المسيّرة، أي أن المشغّل يمكنه التحكم به عن بعد عبر جهاز لاسلكي أو باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

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من جهته أشار أحد الضباط في الجيش الروسي إلى أن الروبوت مجهز أيضا بكاميرات ليلية ونهارية، وأن عمليات اختباره جرت بنجاح، وتم تصنيع 3 روبوتات أخرى مماثلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا