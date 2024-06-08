Business Insider: الرد الروسي على "ستارلينك" يجتاز المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح

أفادت صحيفة Business Insider نقلا عن شركة "بيورو-1440" بأن السلسلة الأولى من اختبارات الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية انتهت بنجاح، وهي الرد الروسي على نظام "ستارلينك".

وأشارت إلى أنه خلال الاختبارات، قام قمران صناعيان يبعدان عن بعضهما البعض مسافة تزيد عن 30 كيلومترا بتبادل أكثر من 200 غيغابايت من المعلومات بسرعة 10 غيغابايت في الثانية.

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وصرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن شركة "SpaceX" مضطرة إلى إنفاق موارد كبيرة لمواجهة إمكانيات روسيا ونجاحها في تحييد شبكة "ستارلينك" في أوكرانيا.

كما أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوكرانيا اضطرت إلى التخلي عن استخدام العديد من الأسلحة الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية بسبب عدم فعاليتها بوجود أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

المصدر: RT