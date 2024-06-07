 
مباشر

"إيه الرعب ده؟".. تفاعل جماهير منتخب مصر مع حركة "متزامنة" للتوأم حسام وإبراهيم حسن (فيديو)

الرياضة

facebook/efasocial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp5q

أثار المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام حسن، وتوأمه إبراهيم حسن مدير الفريق، حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة "الفرعنة" وضيفه بوركينا فاسو.

وخاض منتخب مصر أول مباراة رسمية له تحت القيادة الفنية لحسام حسن، وانتهت بفوز منتخب "الفراعنة" على بوركينا فاسو (2-1) مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يثير تفاعل التوأم حسن مع مجريات اللعب، وكرروا نفس الحركات دون أن يلحظ أي منهما الآخر، في مشهد فجر نوعا من السخرية بين الجماهير.

وانضم أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، لحسام وإبراهيم، وتفاعلوا سويا بنفس الطريقة مع إحدى هجمات فريق "الفراعنة" أثناء المباراة.

وكتب أحد رواد موقع "إكس" بشكل ساخر تعليقا على هذا المشهد "الثلاثي قام بنفس الحركة في نفس الوقت، إيه الرعب ده؟".

إقرأ المزيد
تصفيات مونديال 2026.. مصر تروض
تصفيات مونديال 2026.. مصر تروض "خيول" بوركينا فاسو (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. تفاعل الجماهير المصرية في المدرجات مع رقصة لمحمد صلاح
شاهد.. تفاعل الجماهير المصرية في المدرجات مع رقصة لمحمد صلاح

وانهالت التعليقات الساخرة بين الجماهير، وأضاف آخر "حركة لا إرادية، لن يفهمها إلا من لعب كرة القدم".

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على غينيا بيساو، في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم.

المصدر: منصات التواصل 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي