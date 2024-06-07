"إيه الرعب ده؟".. تفاعل جماهير منتخب مصر مع حركة "متزامنة" للتوأم حسام وإبراهيم حسن (فيديو)

أثار المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام حسن، وتوأمه إبراهيم حسن مدير الفريق، حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة "الفرعنة" وضيفه بوركينا فاسو.

وخاض منتخب مصر أول مباراة رسمية له تحت القيادة الفنية لحسام حسن، وانتهت بفوز منتخب "الفراعنة" على بوركينا فاسو (2-1) مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يثير تفاعل التوأم حسن مع مجريات اللعب، وكرروا نفس الحركات دون أن يلحظ أي منهما الآخر، في مشهد فجر نوعا من السخرية بين الجماهير.

وانضم أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، لحسام وإبراهيم، وتفاعلوا سويا بنفس الطريقة مع إحدى هجمات فريق "الفراعنة" أثناء المباراة.

وكتب أحد رواد موقع "إكس" بشكل ساخر تعليقا على هذا المشهد "الثلاثي قام بنفس الحركة في نفس الوقت، إيه الرعب ده؟".

الثلاثه عملوا نفس الحركه في نفس الوقت بنفس الريأكشن ايه الرعب دا 😂😂 pic.twitter.com/cINboZalN0 — hanyabdallaofficial (@HanyAbdalla72) June 7, 2024

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وانهالت التعليقات الساخرة بين الجماهير، وأضاف آخر "حركة لا إرادية، لن يفهمها إلا من لعب كرة القدم".

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على غينيا بيساو، في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم.

المصدر: منصات التواصل