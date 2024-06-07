بيسكوف: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إمساك العالم بيديها

صرح السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف بأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على العالم أجمع والهيمنة عليه، ومراكز التنمية الاقتصادية تنتقل من الغرب إلى جنوب شرق الكرة الأرضية.

وقال: "لم يعد بإمكان الولايات المتحدة إبقاء القبض على العالم بيديها، بيد هيمنة واحدة لقطب واحد أوحد"، مشددا على أن "كل شيء يتجه نحو التعددية القطبية".

وأضاف بيسكوف "إن مراكز التنمية والتنمية الاقتصادية والسياسية تهاجر أيضا من الغرب إلى جنوب شرق الكرة الأرضية"، مشيرا إلى أن عدد السكان في هذه المناطق أكبر.

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك عدد أكبر من السكان، فسيكون هناك سوق أكبر، وسرعة أكبر للتنمية. الهند والصين - هذا هو المكان الذي يوجد فيه التطور الرئيسي".

وفي معرض حديثه عن التحول في مراكز التنمية، أشار ممثل الكرملين إلى أنه لا يوجد "اقتصاد بحت" في هذا الأمر، وقال: "هذا مزيج مطلق من عناصر السياسة والجغرافيا السياسية والفهم المتغير للقانون الدولي والديموغرافيا والمناخ المتغير مع كل العواقب السلبية".

وخلص بيسكوف إلى أنه "لذلك لم يعد هناك اقتصاد خالص، بل يمكننا التحدث عن الاقتصاد السياسي أو السياسة الاقتصادية”.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن مراكز التنمية العالمية تتحول إلى قارة آسيا، وعلى روسيا أن تكون أقرب إليها.

ويعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم. وعلى مدار 27 عاما، اكتسب المنتدى مكانة المنصة الرائدة عالميا لمناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي وتبادل أفضل الممارسات والكفاءات العالمية من أجل ضمان التنمية المستدامة.

وتجري فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، بتنظيم مؤسسة "روس كونغرس".

المصدر: RT