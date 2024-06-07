بوتين: مراكز التنمية العالمية تتحول لآسيا ويجب علينا أن نكون أقرب إليها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن مراكز التنمية العالمية تتحول إلى قارة آسيا، وعلى روسيا أن تكون أقرب إليها.

وقال بوتين: "في يوم من الأيام، فتح بطرس الأكبر نافذة على أوروبا، لماذا؟ لأن التطور الرئيسي كان هناك.. مراكز التنمية العالمية اليوم تتحول إلى آسيا، وبالطبع نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى مراكز التنمية هذه".

وشدد الرئيس الروسي على أن دور روسيا في الاقتصاد العالمي الجديد والنظام المالي العالمي يمكن أن يكون ملحوظا، وشدد على القول: "نحن (روسيا) نبني هذا العمل المشترك مع شركائنا في مجموعة بريكس، وبالطبع يمكن أن يكون دور روسيا هنا ملحوظا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا يمكن أن تفكر في إنشاء "عاصمة ثالثة"، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال خلق الظروف المناسبة للتنمية.

وقال: "في العالم الحديث، تحتاج إلى استخدام الأدوات التي تعمل بفعالية اليوم، ومهما كنا قريبين في عقليتنا من اعتماد السرعة في اتخاذ القرار الإداري، فإننا لا نزال بحاجة إلى التفكير في ما الذي سنقدمه للمجتمع بشكل عفوي ومنظم".

وأضاف: "اليوم نحن بحاجة إلى أن نكون مهتمين بالمضي قدما. إذا قمنا بتهيئة الظروف المناسبة للتنمية، فإن مراكز النشاط الاقتصادي سوف تتحول تلقائيا إلى هناك".

ويعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم. وعلى مدار 27 عاما، اكتسب المنتدى مكانة المنصة الرائدة عالميا لمناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي وتبادل أفضل الممارسات والكفاءات العالمية من أجل ضمان التنمية المستدامة.

وفي عام 2024، سيكون موضوع المنتدى هو "أساس العالم المتعدد الأقطاب تشكيل بؤر نمو جديدة". وقد تحدث أيضا رئيسا بوليفيا لويس أرسي وزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا في المنتدى.

وتجري فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، بتنظيم مؤسسة "روس كونغرس".

المصدر: RT