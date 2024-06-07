"خاننا في كل شيء".. نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي

شن المهاجم السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، جيروم روثين، هجوما حادا على مواطنه كيليان مبابي، المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

وقال روثين، خلال تصريحات لإذاعة "RMC" الفرنسية: "منذ 5 أشهر، عندما لم يبذل كيليان الجهد الكافي، لم تكن مشكلة المدرب، أو المسؤولين، أو الرئيس، أو الجماهير.. إنها مشكلة احترام فقط".

وأضاف: "عندما تضع نفسك في فئة أفضل لاعبي العالم، يجب أن يكون لديك السلوك الذي يتطلبه ذلك.. يجب أن تقاتل من أجل زملائك، من أجل بلدك، من أجل ناديك.. أعتقد أنه خاننا في كل شيء".

🎙️🇫🇷 Jérôme Rothen concernant Kylian Mbappé :



« Il nous a trahi tout au long de la saison » @Rothensenflammepic.twitter.com/iBLblyVVzu — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) June 6, 2024

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واختتم جيروم روثين: "الموسم كان كارثيا من البداية إلى النهاية.. أنا غاضب جدا منه.. خلال المباراة الودية مع منتخب فرنسا ضد لوكسمبورغ، ظهر بابتسامته مع الجماهير، وهذا ما لم نره طوال الموسم رفقة باريس سان جيرمان".

المصدر: وسائل إعلام