مصدر فرنسي يحذر من "خطوة مجنونة" لماكرون ستشعل فتيل الصراع بين روسيا ودولة نووية من "الناتو"

أكدت المراسلة العسكرية الفرنسية كريستيل نيان أن إرسال فرنسا مدربين عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين والمشاركة في القتال يعني بداية صراع بين إحدى دول "الناتو" وروسيا.

وقالت نيان رئيسة تحرير موقع "دونباس إنسايدر" لوكالة "تاس" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لسوء الحظ، كلما ساعدت فرنسا أوكرانيا، كلما فقدت أوكرانيا المزيد من المعدات العسكرية والجنود، وأخشى أنه إذا أرسلت فرنسا جنودا ليس فقط لتدريب الجنود الأوكرانيين، ولكن للقتال، فإن ذلك سيكون صراعا مباشرا بين إحدى دول "الناتو" وروسيا وكلا البلدين يمتلكان أسلحة نووية. كل خطوات ماكرون خطيرة وخطيرة للغاية".

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وأضافت: "تصريحات ماكرون جنون بشكل كامل، خطوات مجنونة تماما".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد "وضع اللمسات الأخيرة على تحالف" الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى قرب البدء بعملية تدريب طيارين أوكرانيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تنظر إلى تصريحات ماكرون بأنها استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.

وشددت روسيا على أنها ستعتبر أي مدربين أجانب يرسلون إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة" لضرباتها.

المصدر: "تاس"