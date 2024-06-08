ماكرون يسعى لوضع لمسات أخيرة على تحالف لإرسال مدربين إلى كييف وزيلينسكي يحذر من مفترق طرق

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد "وضع اللمسات الأخيرة على تحالف" الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى قرب البدء بعملية تدريب طيارين أوكرانيين.

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه، أمس الجمعة: "الكثير من شركائنا أعطوا موافقتهم بالفعل" و"سنستغل الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على التحالف"، معتبرا أن هذا الطلب المقدم من أوكرانيا "مشروع".

وأضاف أن الأوكرانيين "عبروا صراحة عن احتياجاتهم لسبب بسيط" ألا وهو أنهم في صدد "التعبئة بقوة شديدة" وسيتعين عليهم "تدريب عشرات آلاف الجنود"، وهو أمر "أكثر عملية على الأراضي الأوكرانية".

من جهته دعا زيلينسكي الغرب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في أن "كييف ستخرج منتصرة من هذه المعركة التي تمر أمام مفترق طرق".

ولا تنشر فرنسا رسميا حاليا عسكريين يساعدون أو يدربون القوات الأوكرانية في أوكرانيا، لكن كييف قالت الأسبوع الماضي إنها تجري "محادثات" مع باريس بهذا الشأن.

وقالت روسيا الثلاثاء إنها ستعتبر أي مدربين أجانب يرسلون إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة" لضرباتها.

المصدر: أ ف ب