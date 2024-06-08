 
مباشر

ماكرون يسعى لوضع لمسات أخيرة على تحالف لإرسال مدربين إلى كييف وزيلينسكي يحذر من مفترق طرق

أخبار العالم

ماكرون يسعى لوضع لمسات أخيرة على تحالف لإرسال مدربين إلى كييف وزيلينسكي يحذر من مفترق طرق
AP
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، باريس، 7 يونيو 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp71

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد "وضع اللمسات الأخيرة على تحالف" الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى قرب البدء بعملية تدريب طيارين أوكرانيين.

إقرأ المزيد
ماكرون يعلن عزمه تسليم كييف مقاتلات وتدريب 4.5 ألف جندي أوكراني
ماكرون يعلن عزمه تسليم كييف مقاتلات وتدريب 4.5 ألف جندي أوكراني

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه، أمس الجمعة: "الكثير من شركائنا أعطوا موافقتهم بالفعل" و"سنستغل الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على التحالف"، معتبرا أن هذا الطلب المقدم من أوكرانيا "مشروع".

وأضاف أن الأوكرانيين "عبروا صراحة عن احتياجاتهم لسبب بسيط" ألا وهو أنهم في صدد "التعبئة بقوة شديدة" وسيتعين عليهم "تدريب عشرات آلاف الجنود"، وهو أمر "أكثر عملية على الأراضي الأوكرانية".

من جهته دعا زيلينسكي الغرب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في أن "كييف ستخرج منتصرة من هذه المعركة التي تمر أمام مفترق طرق".

ولا تنشر فرنسا رسميا حاليا عسكريين يساعدون أو يدربون القوات الأوكرانية في أوكرانيا، لكن كييف قالت الأسبوع الماضي إنها تجري "محادثات" مع باريس بهذا الشأن.

وقالت روسيا الثلاثاء إنها ستعتبر أي مدربين أجانب يرسلون إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة" لضرباتها.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي