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بيسكوف يدرج تصريحات ماكرون في خانة الاستفزازية للغاية وتصعيد التوتر في القارة

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بيسكوف يدرج تصريحات ماكرون في خانة الاستفزازية للغاية وتصعيد التوتر في القارة
نوفوستي
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تنظر إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.

وأشار بيسكوف للصحفين إلى أن موسكو تصف تصريحات ماكرون بهذا الشكل على اعتبار أن فرنسا عضو في حلف الناتو وعضو في الاتحاد الأوروبي ودولة أوروبية كبيرة، ولذلك تندرج تصريحاته (ماكرون) في خانة الاستفزازية للغاية.

وأضاف بيسكوف أن هذه التصريحات الاستفزازية "لا توصل إلى أي شيء إيجابي".

ويوم أمس، أعلن ماكرون أن بلاده ستسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تعتزم تدريب 4.5 آلاف جندي أوكراني وتجهيزهم.

وأشار في حوار مع وسائل إعلام فرنسية يوم أمس الخميس، إلى أنه سيتم تنظيم برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين "قبل نهاية العام".

من جهته، وصف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "مجنون بشكل كامل" متهما إياه بزيادة منسوب نهب الجيش الفرنسي وتسريع التصعيد نحو حرب عالمية ثالثة.

المصدر: RT  + وكالات

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