"أوروبا فقدت روحها وتحتاج إلى 3 أجيال للعودة"

أكدت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنايسل أن أوروبا فقدت روحها والوضع فيها لن يعود كما كان عليه سابقا، مشيرة إلى أنها تقصد الحريات التي كانت موجودة بأوروبا وغياب حرية التعبير.

وتساءلت كنايسل خلال جلسة "إمبراطورية الشر" على هامش منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" ونظمتها قناة RT: "هل تمكن الغرب من شيطنة روسيا؟!".

وأضافت: "يمكن للاتحاد الأوروبي التغلب على أزمة الطاقة هذه، الأزمة الاقتصادية، لكن ما لا يمكن التغلب عليه خلال جيل أو جيلين أو حتى ثلاثة أجيال... هو أنه لن يتمكن من العودة إلى الوضع الذي كان في أوروبا من قبل، أعني وجود الحريات، لقد غابت حرية التعبير".

وأردفت: "بالنسبة لي هذا هو الجانب الأكثر دراماتيكية.. كنت أول أمس في اجتماع للجمعية التاريخية لروسيا وتحدثت عن كيف فقدت أوروبا روحها.. هذه هي القضية المركزية بالنسبة لي".

ووفقا لها، فإن الأزمات الاقتصادية تأتي وتذهب، لكن هذه القضية لا يمكن حلها بهذه السهولة.

هذا وتختتم أعمال "منتدى سان بطرسبورغ" يوم غد السبت 8 يونيو.

المصدر: RT