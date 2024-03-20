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استوديو باريس

انتشار الروسوفوبيا في أوروبا.. تنامي معاداة روسيا حتى شيطنتها

أخبار العالم

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إقبال كبير شهدته الانتخابات الرئاسية الروسية، في فرنسا توافد المواطنون الروس للإدلاء بأصواتهم في السفارة الروسية بباريس في عملية انتخابية لا تشبه سابقاتها.

. فهم حقيقة يعيشون مرحلة صعبة في أوروبا إذ أن كل من أوصلته قناعاته لمساندة السياسة الروسية الحالية ويرى أن الخيار الأفضل هو بوتين تكاد تكون آراؤه هذه جرائم هنا، للاقتراب من هذا الواقع معنا في استوديو باريس السيدة ايرينا دوبوا روسية فرنسية بحكم زواجها من فرنسي وهي المسؤولة عن نشاطات جمعية الحوار الفرنسي الروسي التي أنشئت برعاية الرئيسين فلاديمير بوتين وجاك شيراك عام 2004

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