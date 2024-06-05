استطلاع رأي يكشف انعدام ثقة الألمان والفرنسيين والبريطانيين بقدرة واشنطن على حماية أمن أوروبا

أظهر استطلاع للرأي يوم الأربعاء، أن عددا ضئيلا من سكان بريطانيا وفرنسا وألمانيا يثقون بأن الولايات المتحدة ستضمن أمنهم على مدى العقد المقبل.

وخلص "معهد مجموعة أوراسيا للشؤون العالمية" في استطلاع للرأي في ثلاث دول غرب أوروبا إلى أن أغلبية المستطلعين يتوقعون من الولايات المتحدة أن تكون طرفا يمكن الاعتماد عليه "نوعا ما".

إقرأ المزيد

لكن 6% قالوا إن الولايات المتحدة ستكون "جهة ضامنة لأمن أوروبا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير مدى العقد المقبل"، مقارنة مع 24% من الأمريكيين الذين يرون أنه "يمكن الاعتماد إلى حد كبير على بلادهم".

وأوضح الباحث في المعهد مارك هانا أن "هذه المرة الأولى التي يطرح مثل هذا السؤال في استطلاع سنوي، ولكن العدد الضئيل لفت بعد عامين على دعم الرئيس جو بايدن لأوكرانيا".

وقال الباحث في المعهد: "حقيقة أن الولايات المتحدة ساهمت إلى هذا الحد ومع ذلك لم يعتقد سوى 6% من المستطلعين في غرب أوروبا أنه يمكن الاعتماد بشكل كبير على الولايات المتحدة، هي أمر لافت وتعكس غياب اليقين أو الثقة بالضمانات الأمريكية".

وأرجع هانا الذي سبق أن "عمل في مجال سياسات الحزب الديمقراطي سبب الشك بشكل رئيسي إلى دونالد ترامب الذي وصف حلف الناتو والمساعدات لأوكرانيا على حد سواء بأنها هدر للأموال الأمريكية وغير منصفة للولايات المتحدة".

وأفادت الأغلبية في ثلاث دول أوروبية وفي الولايات المتحدة نفسها بأن "على واشنطن المحافظة على عدد الجنود أنفسهم في أوروبا أو زيادته، لكن عددا قليلا فقط رأى أن على الولايات المتحدة أن تكون المسؤولة الأولى عن الدفاع عن أوروبا".

وفي فرنسا التي طالما قادت الدعوات في أوروبا لتطوير ترتيباتها الأمنية الخاصة بها، قال 31% إن على أوروبا إدارة دفاعاتها الخاصة بها والمحافظة على علاقة "أكثر حيادا" مع الولايات المتحدة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في بلدان أخرى.

المصدر: "أ ف ب"