ستولتنبرغ يجيب على سؤال صعب عن مواصلة الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا إذا فاز ترامب

أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في حال تمت عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حكم البلاد.

وقال ستولتنبرغ لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية: "لدي ثقة تامة في أن الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة سيواصلون دعم أوكرانيا لأن ذلك يخدم مصالحنا الأمنية. وأتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في القيام بذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر".

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كما أشار مرة أخرى إلى أن انتصار روسيا في النزاع الأوكراني "سيكون مأساة لأوكرانيا"، وعلى خلفية ذلك أكد على ضرورة مواصلة دعم كييف.

وأعلن ترامب أكثر من مرة أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ينوي تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة.

ومن جهته، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن خشيته من أن يوافق ترامب على إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، مشيرا إلى أن المرشح الجمهوري سيكون "رئيسا خاسرا" بهذه الحالة.

المصدر: "تاس"