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CNN: ترامب سيدعم بدء العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا على الفور في حال فوزه بانتخابات الرئاسة

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CNN: ترامب سيدعم بدء العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا على الفور في حال فوزه بانتخابات الرئاسة
Legion-Media
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أفادت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سوف يدعو الرئيسين الروسي والأوكراني في اليوم التالي لبدء المفاوضات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر، إن ترامب إذا فاز في نوفمبر المقبل، من المرجح أن يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في اليوم التالي للبدء بتنسيق المفاوضات. كما أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.

وقالت المصادر أيضا إن ترامب سيستخدم المساعدات العسكرية كورقة ضغط لاستقطاب الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

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وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في حال توليه منصب الرئيس الأمريكي سوف ينهي الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة. بدوره، شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في استعداد سلطات كييف للتوصل إلى حل سلمي للصراع.

وكانت موسكو قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى أنها مستعدة للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على العملية التفاوضية.

ويدعو الغرب روسيا إلى التفاوض الذي تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر الدخول في حوار.

المصدر: نوفوستي

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