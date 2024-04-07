ترامب يجمع مبلغا قياسيا من التبرعات لحملته الانتخابية متفوقا على بايدن

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن جمع تبرعات بولاية فلوريدا بقيمة 50.5 مليون دولار في ليلة واحدة.

ويأتي الرقم القياسي الجديد لترامب بعد أسابيع فقط من تسجيل الرئيس الديمقراطي جو بايدن رقما قياسيا عندما ظهر في مدينة نيويورك إلى جانب الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون ليحصل على مبلغ قياسي قدره 26 مليون دولار.

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تضاعفت حملة جمع التبرعات التي نظمها ترامب مساء السبت تقريبا وذلك يمثل تحولا هائلا بين الجمهوريين من فئة المانحين العائدين إلى ترامب حيث تجاوز الرئيس السابق الشهر الماضي عتبة العدد المطلوب من المندوبين اللازم ليصبح مرشح الحزب الجمهوري المفترض للرئاسة في الانتخابات الثالثة له على التوالي.

وقال كبير مستشاري حملة ترامب كريس لاسيفيتا وسوزي ويلز في بيان: "الليلة ستكون ليلة مذهلة للرئيس ترامب والحزب الجمهوري، حيث تم جمع مبلغ مذهل قدره 50.5 مليون دولار".

وأضاف: "بعد تأمين الترشيح في واحدة من أسرع الانتخابات التمهيدية في التاريخ السياسي الحديث، فاز ترامب في استطلاعات الرأي وأثبت أن الحزب يقف إلى جانبه. لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن لدينا الأموال اللازمة لدفع الرئيس ترامب إلى النصر في الخامس من نوفمبر".

كما قال رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل: "إن نجاح حدث الليلة يثبت ما نعرفه بالفعل: لقد سئم الأمريكيون من سجل فشل بايدن، بدءا من الحدود الجنوبية المفتوحة والتضخم المرتفع إلى أزمة جرائم المهاجرين التي جعلت الجميع أقل أمانا، إن الحزب الجمهوري متحد وراء الجهود المبذولة لانتخاب الرئيس ترامب، والأمريكيون يصطفون للانضمام إلى حركتنا".

المصدر: نيويورك بوست