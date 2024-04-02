ترامب: قد ينتهي بنا المطاف في حرب عالمية ثالثة مع بايدن المجنون (فيديو)

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصرفات "المجنون" جو بايدن قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إشعال الحرب العالمية الثالثة نووية.

وقال في خطاب أمام جماهيره "كنا غير مهددين من أي أحد، حتى جلس هذا الرجل (بايدن) على المكتب (البيت الأبيض). والآن إنهم يتحدثون عن الأسلحة النووية بشكل دائم، ونحن لم نتحدث عنها".

وأضاف: "لقد طورت قوة نووية إلى مرحلة لا يمتلكها أحد، لكن لا يتم ذكرها، ولا يتم الحديث عنها. لكن الآن بوتين يتحدث عن (استخدام) القوة النووية وكيم جونغ أون يفعل ذلك أيضا".

وتابع مخاطبا الشعب الأمريكي: "كان لديكم أربعة سنوات آمنة، كنتم آمنين لأنهم احترموا رئيسكم واحترموا الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أقول لكم أنتم لستم بأمان، يمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى حرب عالمية ثالثة مع هذا المجنون (بايدن)".

وفي مارس الماضي، وصف دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه جو بايدن أمام الكونغرس بأنه وصمة عار على البلاد و"أسوأ خطاب عن حالة الاتحاد على الإطلاق".

وسبق أن حذر الرئيس الأمريكي السابق من إمكانية لاندلاع حرب عالمية ثالثة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، وقال لقناة "فوكس نيوز": "تعرفون أن تسعة أشهر فترة طويلة جدا. وهناك فرصة كبيرة لنرى الحرب العالمية الثالثة وقد نشبت لأن هناك أحدا من لا يؤدي عمله على ما يرام" في إشارة إلى جو بايدن.

وأضاف ترامب في معرض حديثه عن بايدن أنه "لا يحترمه أحد، ويتضحك العالم كله عليه".

المصدر: RT