ترامب مهاجما بايدن: قام بعمل فظيع ورسالته حول حالة الاتحاد وصمة عار على بلادنا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن أمام الكونغرس الخميس بأنه وصمة عار على البلاد و"أسوأ خطاب عن حالة الاتحاد على الإطلاق".

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وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال" في معرض تعليقه على خطاب بايدن: "ربما كان هذا هو الخطاب الأكثر غضبا والأقل تعاطفا والأسوأ على الإطلاق، عن حالة الاتحاد. لقد كان وصمة عار على بلادنا".

واعتبر ترامب أن خطاب بايدن كان "مليئا بالكراهية" وساهم في استقطاب المجتمع الأمريكي.

وأضاف: "لقد ذكر بالكاد الهجرة وأسوأ وضع على الحدود في تاريخ العالم. لن ينجح أبدا في التعامل مع الهجرة، وهو لا يريد ذلك. إنه يريد أن يجتاح المهاجرون بلادنا. سترتفع الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة. هذا يحدث بالفعل وبسرعة كبيرة."

ووجه بايدن انتقادات كثيرة لترامب في خطاب حالة الاتحاد دون أن يذكره بالاسم بل أشار إليه بكلمة "سلفي"، في قضايا مثل الإجهاض والهجرة والنزاع في أوكرانيا وغيرها.

وقال ترامب في حديث مع "فوكس نيوز ديجيتال"، إن بايدن "كان غاضبا ومضطربا عقليا، وأساء تقديم الكثير من الحقائق المتعلقة بكل موضوع ناقشه تقريبا".

وأضاف ساخرا: "لكنه تجاوز الأمر. ولا يزال يتنفس، ولم يضطروا إلى حمله للخارج مرتديا قميص مجانين.. ما عدا ذلك أعتقد أنه قام بعمل فظيع".

وتابع "إنه (بايدن) يعاني من حالة مزمنة من متلازمة اضطراب ترامب، والتي لا يمكن علاجها إلا من خلال عزله".

وعندما سئل عن شعوره لأن بايدن تحدث كثيرا عنه خلال خطابه، أجاب ترامب: "لأنني أتفوق عليه بـ14 نقطة في استطلاعات الرأي".

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية