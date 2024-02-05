ترامب يحذر من "الحرب العالمية الثالثة" قبل انتهاء ولاية بايدن

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن هناك إمكانية لاندلاع حرب عالمية ثالثة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين: "تعرفون أن تسعة أشهر فترة طويلة جدا. وهناك فرصة كبيرة لنرى الحرب العالمية الثالثة وقد نشبت لأن هناك أحدا من لا يؤدي عمله على ما يرام" في إشارة إلى جو بايدن.

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وأضاف ترامب في معرض حديثه عن بايدن أنه "لا يحترمه أحد، ويتضحك العالم كله عليه".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

ويعتزم بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي