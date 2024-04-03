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ترامب: العالم لا يحترم بايدن وهو روح ضائعة

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ترامب: العالم لا يحترم بايدن وهو روح ضائعة
AP Mike Roemer
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صرح المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأن العالم "لا يحترم" الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا اياه بأنه "روح ضائعة" ومتهما اياه بتزوير نتائج الانتخابات.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية ويسكونسين، يوم الثلاثاء، إن "جو بايدن لا يحترمونه ولا يخافونه... والأمر الوحيد الذي يجيده هو تزوير الانتخابات والتضليل".

وأضاف ترامب: "تحت قيادتي سيحترمون أمريكا قريبا كما لم يحترموها في أي وقت مضى".

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وسخر ترامب من بايدن، قائلا إنه "لا يستطيع الربط بين جملتين" و"لا يعرف كيف يغادر الحلبة بعد إلقائه خطاباته".

وتابع: "رئيسنا ضائع... هو روح ضائعة. هو بائس".

وقال ترامب إنه يعتزم "استعادة السلام بالقوة" بعد عودته إلى البيت الأبيض، ومنع وقوع الحرب العالمية الثالثة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر. ومن المرجح أن يتنافس على منصب الرئاسة مجددا جو بايدن عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.

المصدر: تاس

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