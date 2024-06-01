زيلينسكي يعرب عن خشيته أن ينهي ترامب الصراع على حساب أوكرانيا

أعرب فلاديمير زيلينسكي عن خشيته من أن يوافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، مشيرا إلى أن المرشح الجمهوري سيكون "رئيسا خاسرا" بهذه الحالة.

ومطلع شهر مايو الماضي، كتبت صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن مصدر أن ترامب وضع خطة مفصلة لنهاية سلمية للصراع الأوكراني، لكنه لن يكشف عنها حتى الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال من صحيفة "الغارديان" حول نوايا ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال التنازلات الإقليمية: "لا أفهم، هل يريد حقا أن يكون رئيسا خاسرا؟".

وتابع في مقابلة مع "الغارديان": "دعونا نتخيل أن ترامب أصبح رئيسا وقرر إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، وتلقى بطريقة أو بأخرى تأكيدا من بوتين في حوار بأن هذا الأمر قد توقف، وهذا كل شيء، ولن يتحمله الأوكرانيون هل يمكن أن نقول بعد ذلك إنه لا يقدم لنا أي دعم… فمن سيكون إذن الرئيس الأمريكي الجديد للعالم أجمع؟".

ووفقا لزيلينسكي، فإن نفوذ الولايات المتحدة سيكون عندها صفرا من حيث المؤسساتية، وسوف تتوقف أمريكا عن كونها "لاعبا كبيرا". ونتيجة لذلك، في رأيه، سيدخل إلى الساحة زعماء آخرون من دول أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وسبق أن صرح ترامب مرارا أنه في حالة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف تعليقا على كلمات ترامب إلى أن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بهذه البساطة.

جدير بالذكر أن فترة ولاية زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".

المصدر: RT