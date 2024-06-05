المفوضية الأوروبية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة طاقة خطيرة

أكدت مديرة العلاقات الدولية بالمفوضية الأوروبية كريستينا لوبيلا بوريرو، أن الاتحاد الأوروبي يعاني حاليا من أزمة طاقة خطيرة للغاية.

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وقالت بوريرو متحدثة في منتدى "باكو" للطاقة: "يعاني الاتحاد الأوروبي حاليا من أزمة طاقة خطيرة للغاية. وبالنظر إلى ذلك، من المهم للغاية تنويع مصادر الغاز".

وتابع: "أذربيجان شريك موثوق لأوروبا في مسألة إمدادات الغاز، وفي الوقت الحالي، يستمر العمل على زيادة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا".

يقام منتدى الطاقة في باكو من 4 إلى 6 يونيو في العاصمة الأذربيجانية، ويجمع المنتدى بين ثلاثة أحداث: معرض قزوين الدولي 29 للنفط والغاز، معرض قزوين الدولي للطاقة والطاقة الخضراء 12، ومنتدى باكو للطاقة 29.

وأكدت حوالي 300 شركة من 37 دولة مشاركتها في أسبوع باكو للطاقة، وتمثل روسيا 25 شركة في المنتدى.

المصدر: نوفوستي