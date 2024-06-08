الجيش الروسي يقصف معاقل قوات كييف ويقضي على أكثر من 145 جنديا أوكرانيا

أعلنت مجموعة "الشمال" في الجيش الروسي أنها حسنت وضعها على طول خط التماس خلال الـ24 ساعة الماضية ونفذت ضربات على معاقل قوات كييف، وقضت على أكثر من 145 جنديا أوكرانيا.

وقال رئيس المركز الصحفي للمجموعة ألكسندر غوردييف: "خلال العمليات القتالية، قامت وحدات المجموعة بتحسين وضعها على طول خط التماس، واستهدفت المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة نقاط وأماكن تجمع القوات والعتاد من لواء الدفاع الإقليمي 128 واللواء 31 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق ماكاروفكا وأوروجايني (في جمهورية دونيتسك)".

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وأكد أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم القضاء على أكثر من 145 عسكريا أوكرانيا ومدرعتين ومدفع هاوتزر وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، و6 طائرات مسيرة، وثلاث نقاط إمداد بالذخيرة.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس بتحقيق تقدم في إطار العملية العسكرية الخاصة وتحسين الوضع على العديد من الجبهات وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بلغت حوالي 1280 عسكريا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن القوات الروسية تقوم بدحر العدو تدريجيا من أراضي دونباس مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2024 تم تحرير 47 بلدة و880 كيلومترا مربعا.

المصدر: "تاس"