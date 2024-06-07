المغرب وزامبيا.. موعد المباراة والتشكيلة والقنوات الناقلة مجانا

يستضيف منتخب المغرب نظيره الزامبي مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وستقام مباراة المغرب وضيفه الزامبي على ملعب "أدرار - Stade Adrar" بمدينة أكادير المغربية.

ويتصدر منتخب "أسود الأطلس" ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 3 نقاط حصدها من مباراة وحيدة فاز فيها خارج ملعبه على تنزانيا بهدفين من دون رد.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة (E):

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1- المغرب – 3 نقاط

2- زامبيا – 3 نقاط من مباراتين

3- النيجر – 3 نقاط من مباراتين

4- تنزانيا – 3 نقاط من مباراتين

5- الكونغو – من دون نقاط

6- إريتيريا – من دون نقاط.

ومن المتوقع يبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي (48 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية ضد زامبيا:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد

خط الوسط: أسامة العزوزي، عز الدين أوناحي، حكيم زياش

خط الهجوم: أيوب الكعبي، إلياس بن الصغير، إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026:

ستبث مباراة المغرب وزامبيا بصورة مجانية عبر قناة الرياضية المغربية "Arryadia HD".

سيكون البث المباشر من خلال بث القناة الرياضية المغربية له على موقع يوتيوب أو فيسبوك داخل المغرب.

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وسيتم نقل هذه المباراة أيضا عبر شبكة "SSC" السعودية من خلال قناة "SSC1 HD" وقناة "SSC5 HD"، لكن في هذه الحالة، يجب الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية.

كما يمكن مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الناقل الحصري لتصفيات القارة السمراء إلى مونديال 2026.

يذكر أن متصدر كل من المجموعات التسع سيتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المصدر: RT + وسائل إعلام