المغرب يفلت من كمين زامبيا.. (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا على ضيفه الزامبي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين حكيم زيياش، وإلياس بن صغير، في الدقيقتين (6 من ضربة جزاء، و67) على الترتيب.

ابراهيم دياز يصنع هدف منتخب المغرب الأول.🇲🇦pic.twitter.com/sx3ZjkoPci — الكلاسيكو (@clasico_arabi) June 7, 2024

بينما سجل المهاجم الزامبي إدوارد شيلوفيا هدف بلاده الوحيد، عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أدرار - Stade Adrar" بمدينة أكادير المغربية.

وحقق منتخب المغرب "أسود الأطلس" انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة الخامسة (E) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تعرض منتخب زامبيا للهزيمة الثانية على التوالي، بعد فوز في المباراة الافتتاحية، ويحتل مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة (E):

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1- المغرب – 6 نقاط

2- زامبيا – 3 نقاط من 3 مباريات

3- النيجر – 3 نقاط من مباراتين

4- تنزانيا – 3 نقاط من مباراتين

5- الكونغو – من دون نقاط بعد مباراة واحدة

6- إريتيريا – من دون نقاط (انسحاب).

المصدر: RT