 
مباشر

المغرب يفلت من كمين زامبيا.. (فيديو)

الرياضة

المغرب يفلت من كمين زامبيا.. (فيديو)
@EnMaroc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp60

حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا على ضيفه الزامبي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين حكيم زيياش، وإلياس بن صغير، في الدقيقتين (6 من ضربة جزاء، و67) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الزامبي إدوارد شيلوفيا هدف بلاده الوحيد، عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أدرار - Stade Adrar" بمدينة أكادير المغربية.

وحقق منتخب المغرب "أسود الأطلس" انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة الخامسة (E) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تعرض منتخب زامبيا للهزيمة الثانية على التوالي، بعد فوز في المباراة الافتتاحية، ويحتل مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة (E):

إقرأ المزيد
المغرب ضد زامبيا اليوم.. التشكيلة والقنوات الناقلة مجانا
المغرب ضد زامبيا اليوم.. التشكيلة والقنوات الناقلة مجانا

1- المغرب – 6 نقاط

2- زامبيا – 3 نقاط من 3 مباريات

3- النيجر – 3 نقاط من مباراتين

4- تنزانيا – 3 نقاط من مباراتين

5- الكونغو – من دون نقاط بعد مباراة واحدة

6- إريتيريا – من دون نقاط (انسحاب).

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي