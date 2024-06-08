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زياش والنصيري ينفجران غضبا خلال مباراة منتخب المغرب (فيديو)

الرياضة

زياش والنصيري ينفجران غضبا خلال مباراة منتخب المغرب (فيديو)
@JoueursMA
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عبر نجما منتخب المغرب حكيم زياش ويوسف النصيري عن غضبهما من قرار استبدالهما خلال مباراة بلادهما ضد زامبيا، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقام المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب "أسود الأطلس"، بإخراج النصيري وزياش من المستطيل الأخضر، عند الدقيقة 64، وزج بكل من أيوب الكعبي وسفيان رحيمي بدلا منهما.

وأعرب حكيم زياش ويوسف النصيري عن إنزعاجهما من قرار التبديل ورفضا مصافحة المدرب عند خروجهما، وقام النصير برمي زجاجة المياه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، بينما رمى الأول بحذائه على الأرض من شدة الغضب.

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وكان زياش قد افتتح التسجيل مبكرا "لأسود الأطلس" في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، بينما تكفل زميله إلياس بن صغير بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 67، مقابل هدف لزامبيا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة (E) للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT 

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